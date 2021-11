Narození dítěte s postižením je náročná životní situace a rodiče se často po stanovení diagnózy svého dítěte cítí, jako by je někdo hodil do ledové vody. Čekají je mnohá obtížná rozhodnutí, která se jim jako raná péče snažíme ulehčovat. Slogan – Slovo „NEJDE“ neexistuje – zastupuje rodičovskou sílu a odhodlání všechny překážky překonat a přes nelehký start do života poskytnout jejich dítěti všechnu možnou podporu. Cílem rané péče je, aby rodina dítěte s postižením žila plnohodnotný, běžný život a měla rovnocenný přístup ke všem životním příležitostem jako kdokoli jiný.

Slogan kampaně zapůjčila hudební skupina Mirai, která se také stala patronem kampaně.

A jakéže příběhy se odehrávají ve Společnosti pro ranou péči?

Emička přišla na svět spolu s bráškou Matýskem ve 24. týdnu těhotenství akutním císařským řezem. Hned po porodu začal boj o jejich životy. Dlouhé týdny byly obě děti na úplné plicní ventilaci, Matýsek bohužel svůj boj o život prohrál. U Emičky nastalo masivní krvácení do mozku, které zapříčinilo postižení všech čtyř končetin a kortikální poškození zraku (mozek má potíže s vyhodnocením toho, co vidí oči) a další neurologické potíže. Bylo jasné, že děťátko bude mít speciální potřeby a rodina bude potřebovat s jeho vývojem pomoci. Ještě v porodnici dostala maminka kontakt na ranou péči a ihned po propuštění z nemocnice za Emičkou a její maminkou začala pravidelně dojíždět poradkyně rané péče. Ukázala mamince vhodné metody komplexního rozvoje dítěte, hlavně stimulace zraku a podpory vývoje pohybu. Vždy Emičce přivezla nové pomůcky, které mohla rodina do další návštěvy rané péče používat ke stimulaci děťátka. Poradkyně také doporučila další služby, které může rodina využívat, pomohla vyhledat nadace, které Emičce mohou zaplatit dražší polohovací pomůcky nebo pobyty v léčebných zařízeních. Na víkendovém pobytu pro rodiny pořádané ranou péčí maminka Emičky navázala kontakty s rodinami, které mají podobný osud. I přes veškeré těžkosti, se kterými se musí Emička a její rodina vypořádat, je to veselá a zvídavá holčička, která má ráda lidi a zvířátka.

Dituška se narodila také předčasně, ve 28. týdnu těhotenství. Každé takové miminko potřebuje zvláštní péči, nejen z lékařského hlediska, ale po propuštění z neonatologie je nutné děťátko správně stimulovat v domácím prostředí. Musí totiž svůj předčasný příchod na svět dobře zvládnout a dohnat ty vzácné měsíce, které ještě mělo strávit u maminky. Proto rodina Ditušky požádala ranou péči o podporu. Díky usilovné práci jak rodičů, tak i poradkyně rané péče mohla být Dituška po roce a půl ze služby vypuštěna.

Během prvních měsíců a roků života vnímá dítě své okolí intenzivně všemi smysly. Největším pomocníkem je zrak, který dodává 80 % informací o světě. Pokud není ve vývoji dítěte vše tak, jak rodiče čekali, mohou se obrátit na ranou péči. Je to odborná terénní služba, to znamená, že poradkyně poskytují konzultace v domácím prostředí. Jsou rodičům psychickou oporou a ukazují způsoby, jak co nejlépe podpořit psychomotorický vývoj dítěte. Už 28. rok cestují po celém Jihočeském kraji poradkyně ze Společnosti pro ranou péči. Pracují s rodinami dětí se zrakovými problémy od narození do 7 let. Důležitou součástí služby je funkční vyšetření zraku dítěte. Provádějí ho zrakové terapeutky, které pomocí testů, ale i hry zjistí aktuální úroveň zrakových dovedností dítěte a následně nastaví vhodné metody a individuální stimulaci zraku dítěti na míru. Poradkyně rodině doporučuje vhodné pomůcky, které mohou být také zapůjčeny, nebo předá kontakty na další odborníky. Pokud je třeba, rodiny k těmto odborníkům také doprovází a konzultuje s nimi další možnosti podpory vývoje dítěte.

Společnost pro ranou péči pro své klienty pořádá odborné semináře a kurzy pro rodiny či organizuje setkávání rodin v podobné situaci. V loňském roce pomohla 149 dětem a jejich rodinám a najela za nimi 58 000 km. Je připravena pomoci každé rodině, v níž se narodilo dítě předčasně nebo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením.

Ing. Helena Kolmanová