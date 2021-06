Do finále 20. ročníku ankety Strom roku, za kterou stojí Nadace Partnerství, postoupila dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Porota letos vybírala z rekordních sedmasedmdesáti návrhů. Jihočeský kraj budou reprezentovat hned tři finalisté: Jasan ztepilý přezdívaný Strážce Výštice z obce Olešník, Běleňská lípa na okraji zaniklé obce Běleň v Malšíně a do třetice Lípa Kapucínka rostoucí na nádvoří kláštera Zlatá koruna. Všechny tři nemine tradiční focení stromů a setkání s ambasadory v rámci tak zvané „Stromojízdy“ ve středu 2. června od 9.00 hodin. Letní online hlasování se pak otevře od 21. června na www.stromroku.cz.

Teprve 70letý jasan ztepilý stráží bývalý schwarzenberský statek Výštice. Ten se stal domovem rodiny Pudichových v roce 2010. Okolí stromu bylo tehdy zarostlé s hromadami zeminy a materiálu, a tak se rodina s přáteli pustila do jeho čistění. Dnes se na statku pořádá mnoho akcí pro děti, mládež i dospělé a strom je svědkem radosti, zábavy i smutků.

Oproti mladičkému jasanu je 800letá Běleňská lípa jedním z nejstarších stromů České republiky. Zapomenutá mohykánka v zapomenuté osadě u Malšína je určitě nejstarší památnou lípou jižních Čech. Připomíná dávnou slávu prastaré kupecké stezky, vedoucí z Rakous přes Vyšší Brod k Nižšímu Brodu na Český Krumlov. V roce 1951 do ní udeřil blesk, vyhořela, přišla o polovinu kmene, ale roste dál. Pro místní je symbolem naděje a houževnatosti.

O polovinu mladší je Lípa Kapucínka ze Zlaté koruny. Název památné lípy je odvozen od tvaru kapuce, do které jsou stočeny některé její listy. Pověst praví, že když husité roku 1420 vypálili klášter, u kterého lípa roste, oběsili na ní několik místních mnichů. Lípa za mnichy truchlí a důkazem jsou právě tyto kornoutovité listy, které rostou jen na některých větvích. Samotná lípa husitské napadení skutečně ale nepamatuje.

Letošní novinkou je rozšíření Stromojízdy o setkání s navrhovateli stromů, kterým byl udělen čestný titul Strom hrdina. „Cílem ankety Strom roku je nejen upozornit na staré a významné stromy, ale také na ty, které ohrožuje lidská činnost či zdravotní stav. Tyto stromy potřebují nejen péči, ale i pozornost. V rámci letošního ročníku jsme se tedy rozhodli zařadit tyto stromy do Stromojízdy a zajistit jim publicitu, kterou si zaslouží,“ popisuje změny koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.

Tradiční focení a setkání s ambasadory v rámci Stromojízdy bude letos rozděleno do tří etap a potrvá od 27. května do 9. června. Stromy profesionálně zachytí fotografka Lucie Mojžíšová. Hlasovat bude možné od 21. června do 12. září.

Vítězný Strom roku bude vyhlášen 22. září v Brně a získá odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia. Stejně jako předchozí vítězové bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku.

David Kopecký