Setkávání napříč generacemi K myšlence vytvořit zahradu tohoto typu mě původně přivedla dlouhodobá práce se seniory. Chtěla jsem vytvořit venkovní prostor, kde by se mohli setkávat, něco společně tvořit, nebo jen odpočívat. Ze zkušenosti vím, že mnoho z nich žije osaměle. V mnoha případech se přestěhovali z domku se zahradou, nebo se z důvodu dojíždění už na zahradu nedostanou a činnost podobného typu jim chybí. Po zkušenostech s protiepidemickými opatřeními v předchozích letech nabyla myšlenka komunitní zahrady daleko většího významu, než kdykoliv předtím. Omezení sociálních kontaktů, možností kulturního i společenského života zasáhlo nejen seniory, ale všechny věkové kategorie – zahradu by jistě uvítaly i rodiny s dětmi a střední generace.

Zahrada může vnést „nového ducha“ nejen mezi paneláky

Vznik městské komunitní přírodní zahrady vnese na sídliště celkově „nového ducha“ a věřím, že bude příjemným oživením sídliště Máj a blízkého okolí. Místem, kde se dospělí i děti mohou potkávat a společně, postupnými kroky, tvořit nový prostor. Jde o pilotní projekt, který by posléze mohl fungovat i v dalších částech města.

Zapojením do procesu údržby zahrady si mnozí navíc mohou naplnit potřebu být užiteční a touhu se někde realizovat. Lidé se potřebují potkávat, sdílet navzájem své zkušenosti, někam patřit. A pokud společně o něco pečují, nebo se podílejí na vzniku podobných projektů, více se o sebe i své okolí zajímají. Zlepšuje se i vzájemná komunikace, a to i napříč generacemi. Jakkoli to možná zní jako klišé, moje zkušenosti z předešlých aktivit a s prací s lidmi to jen potvrzují.

Městská komunitní přírodní zahrada dává lidem možnost podílet se aktivně na tvorbě svého okolí, setkávat se s lidmi podobných zájmů, spolupracovat, relaxovat.

Dejte zahradě svůj hlas

Projekt Májová zahrada je součástí participativního rozpočtu města. To znamená, že město vyčlení část městského rozpočtu a jeho obyvatelé mohou svými návrhy rozhodnout o přínosné, užitečné, potřebné nebo prostě jen příjemné změně města. Myslím, že Májová zahrada splňuje všechny tyto atributy.

Pokud se vám nápad na vybudování Májové zahrady líbí, můžete ho podpořit svým hlasem zde.

Hlasovat je možné do konce října – tedy do půlnoci 31.10.2022

Vaším hlasem podpoříte vznik hezkého a příjemného prostoru pro aktivní život i nová přátelství lidí společných zájmů. Podpoříte také možnost učit se z nově nabytých zkušeností, které se dají využít pro tvorbu dalších podobných míst v našem městě.

O podporu Májové zahrady a váš hlas prosí a předem děkuje autorka projektu

Eva Hejduková, které děkujeme za článek a představení projektu.