Fotogalerií se vracíme k sobotnímu vzpomínkovému setkání u příležitosti 50 let starých událostí v Rudolfově na Americe. Represivní komunistické složky tehdy brutálně zasáhly v místní hospodě, kde měly vystoupit skupiny Adept, Plastic People a DG 307.

Vzpomínková akce "na Ameriku" s muzikou, přednáškami a vzpomínkami pamětníků se konala v sobotu 20. dubna v Budějovicích. | Foto: Se svolením Rudolfa Houfka

Program undergroundové pouti z Ameriky do Fabriky začal ve 13 h v klubu Fabrika, odkud vyjely dobové autobusy na okružní jízdu po náměstí Přemysla Otakara II., k domu, v němž žil jeden z organizátorů akce na Rudolfově Jiří Gans, a k restauraci Na Americe. Pokračovalo se v klubu, kde se konal komponovaný program s hudebními skupinami včetně ikonických Plastic People of The Universe, prokládaný několika přednáškami historiků a pamětníků.

Rudolf Houfek