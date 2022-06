Děvčata od 6 do 20 let úspěšně prošla přes kvalifikace a semifinále až do finálových kol. Ta se konala jeden víkend v Chotěboři pro náčiní hůlka a další v Hranicích na Moravě pro třásně a kombinaci obou náčiní. Borecká děvčata se poctivě připravovala a nic nenechala náhodě, aby byla úspěšná, musí převedená choreografie obsahovat náročnost, a hlavně správné technické provedení. Mnoho hodin baletu, gymnastiky a nácviku choreografií se vyplatilo.

Na jih Čech se mažoretky vracely s obrovským pohárem, bronzovými medailemi a titulem II.Vícemistryň České republiky pro rok 2022 ve velké formaci. Aby toho nebylo málo, skupina získala nominaci na Mistrovství Evropy v Chorvatsku, kam se už za nedlouho vypraví. Skupina zažívá dosud nejúspěšnější soutěžní rok – z devíti soutěží přivezla již 45 medailových umístění. Za výbornými výsledky stojí nejen dřina v tělocvičně, ale i podpora rodičů, obce a sponzorům, kterým touto cestou děkujeme. Těšíme se, co našim mažoretkám budoucnost přinese, mají skvěle našlápnuto k dalším úspěchům.

Za Mažoretky TS Airai Borek Denisa Hollerová, trenérka a předsedkyně spolku