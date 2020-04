O velikonočním víkendu - o sobotním a nedělním odpoledni se budou na různých místech po městě, v parcích a přírodě pohybovat dobrovolníci z Majálesu nad Vltavou a rozdávat malinkou dobrotu s přiloženou kartičkou s tradičním velikonočním úkolem a velikonoční výzvou, kterou lze splnit doma během okamžiku.

V případě zájmu lze přivést minibalíček až do vaší schránky - posláním sms na tel.771138400 se jménem a adresou.



Pro děti do 12 let je připraveno přes tisíc pytlíčků s pozdravem od Města Týn nad Vltavou a dobrovolníků z Majálesu nad Vltavou.



Milé děti,

jsou velikonoční svátky a přes všechno je to krásný výlet do pohádky,

už na všechny z vás čeká, je to cesta předaleká,

venku svítí sluníčko, ať jste šťastné jako srdíčko,

zajíček má koledu, ani popsat nesvedu,

kolik krásy skýtá, už tě skoro vítá,

malou koledu ti dá, je totiž jen tvá.

Nádherné Velikonoce!

Město Týn nad Vltavou