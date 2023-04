V sobotu 1. dubna se konalo Mistrovství ČR ve sportovní střelbě mládeže do 12 a 14 let ze vzduchové pušky. MČR se konalo v Armádním stadiónu Dukly Plzeň, hlavním pořadatelem soutěže byl SSK Dukla Plzeň. Celkem se nominovalo 183 střelců.

SSK Stromovka České Budějovice nominovala do závodu 12 střelců. | Foto: Martin Nedvěd

Jan Kůra, střelec sportovního klubu SSK Stromovka České Budějovice, převzal ocenění za 3. místo od olympijského vítěze z Mexika 1968 Jana Kůrky. Navázal tak na předchozí sezóny, kdy SSK Stromovka České Budějovice pravidelně vozí již po několik sezón medailové posty.

SSK Stromovka České Budějovice nominovala do tohoto očekávaného závodu 12 střelců. Jan Kůra, který dojíždí do Budějovic na tréninky z rodného Písku, získal 3. místo. V základním závodě obsadil poslední 8. postupové místo výsledkem 312,6 bodu a trnul, zda se na tomto místě udrží a postoupí do finále. Povedlo se a ve finále už Honza Kůra střílel náramně za přihlížení plné tribuny, která skandovala i jeho jméno Kůra, Kůra, Kůra. Všem přihlížejícím a Honzovo fanouškům až mrazilo v zádech a s každým výstřelem bylo cítit napětí, strach o každou ránu, závěrečné uvolnění, štěstí a radost. Honza po celou sezónu patřil k top střelcům v ČR a úspěch na MČR je splněným snem.

Další střelci a reprezentanti klubu SSK Stromovka CB

Střelci v kategorii do 12 let VzPu 30 ran vleže:

8. místo Jan Kůra 312.6 postup do finále, kde obsadil 3. místo

37. místo Daniel Netočný 307.9

43. místo Chrt Lukáš 307.0

49. místo Břečka Marek 306.0 v osobním rekordu

55. místo Kornatovský Robin 304.6

56. místo Červený Jakub 304.3 v osobním rekordu

71. místo Kolb Štěpán 300.6

Střelci v kategorii do 12 let VzPu 30 ran vleže:

Mnozí byli na takto velkých závodech poprvé. Ve tvářích střelců byla vidět nervozita, napětí, smutek i radost…

10. místo Hubáček Josef 308.4 v osobním rekordu

22. místo Krutký Petr 303.8 v osobním rekordu

24. místo Paraniak Jan 301.7

35. místo Vopalecký Lukáš 291.2

41. místo Filip Alex 279.8

Kategorie mladší žáci dívky do 12 let:

26. místo Nováková Julieta 296.5

Všichni střelci zaslouží velkou pochvalu. Už nominace byla velkým úspěchem a samotné mistrovství České republiky je stresujícím závodem, jelikož se jedná o vrchol sezóny a každý chce uspět.

Martin Nedvěd, SSK Stromovka České Budějovice

Autorovi děkujeme za příspěvek.