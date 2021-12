Vznikl kalendář, který pomůže dobré věci, jak informovala Martina Sihelská. "Už několikátý v řadě. Tentokráte jde na pomoc Centru sociálních služeb Staroměstská České Budějovice. Hlavní aktérkou je Kateřina Wolhmann Votavová," vysvětluje. Děkujeme za příspěvek.

Ze křtu kalendáře na podporu Centra sociálních služeb Staroměstská České Budějovice. | Foto: Martina Sihelská

Ačkoliv modelka a podnikatelka Kateřina Wolhmann Votavová původem pochází ze Stříbra, křest kalendáře se odehrál v Českých Budějovicích, kde nyní žije, a to v prostoru butiku Roosevelt Fashion Store přímo v Českých Budějovicích. "Tento kalendář měl vyjít už v loňském roce, ale kvůli tehdejší pandemické situaci se tak nestalo. Ale letos už jsme se rozhodli jej vydat a raději pokřtít dříve, protože nevíme, co se ještě může stát, (akce se konala ještě před nouzovým stavem - pozn. autorky). Veškerý výtěžek jde opět na charitativní účely. Dělám to tak už několik let, a to nejenom prodejem kalendáře," uvedla modelka. Kdekdo by očekával, že kalendář je plný fotografií světových modelek, ke kterým Kateřina právem patří, ale není tomu tak, prostor dostaly jiné ženy. "Sice tam také nějaký snímek mám, ale já chtěla také udělat radost ženám, které znám, které nějakých způsobem obohatily můj život svým jednáním, nějak do něj vstoupily. A také jsem tam vybrala i některé své klientky, kterých si také hodně vážím. Každá žena je přece krásná," usmívala se Kateřina Wolhmann Votavová.