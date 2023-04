Autis Centrum pořádá ve spolupráci se Safari Resortem v Hluboké u Borovan benefiční Modrý běh na pomoc rodinám pečujícím o děti s autismem. Letošní XI. ročník se poprvé poběží v krásném prostředí mezi zvířaty v Safari Resortu.

Akce, jejímž cílem je spojovat děti, dospělé a jejich rodiny, je součástí dubnové kampaně porozumění autismu. Letos se Modrý běh po třech virtuálních verzích, kterými proběhlo víc než 850 běžců a pro Autis Centrum se vybralo úctyhodných 223 651 korun, vrací opět ke své živé podobě. Akce pro celou rodinu se koná v sobotu 22. dubna. V Safari Resortu se poběží čtyřkilometrový a osmikilometrový okruh. Součástí akce jsou závody kočárků a dětské běhy pro všechny věkové kategorie s jednotným startovným 100 korun. Startovné pro dospělé činí 200, na místě 250 korun. Registrace začínají v 9.30 a první závodníci se na trasu vydají v 11 h.

Zazpívá BibiBum

Doprovodným programem provede patronka Autis Centra herečka Dana Verzichová, lidové písničky zazpívá oblíbená BibiBum. Těšit se můžete na vystoupení zpěvačky Nikol s kapelou, houslistu Radka Blahuše, MOVE21 a Gladiators gym Borovany. „Jsme moc rádi, že nás i letos podpoří známé osobnosti, všichni bez nároku na honorář. Na vítěze běhů čekají hodnotné ceny, jako je luxusní běžecký kočárek Avi Anna Lewandowska, ubytování v Residenci Hotels pro celou rodinu, zapůjčení vozu Škoda na víkend, autosedačka Cybex Solution Z-lfix, zážitková těžba vltavínů, chytré hodinky a mnoho dalšího. Jako hlavní cenu do tomboly nám kromě dalších cen věnuje firma Lety balonem s.r.o, a to poukázku na let se Safari baloonem,“ představuje letošní ročník jedna z organizátorek běhu Laďka Votrubová.

„V krásném prostřední Safari Resortu pro nás připravili perfektní zázemí. Na trať závodů tak může vyrazit opravdu každý. Speciálně pro maminky s kočárky je připraven závod rychlochůze s kočárkem na 130 m,“ pochvaluje si Laďka Votrubová a dodává, že na své si díky prostornému dětskému hřišti, domácímu občerstvení a bohaté tombole přijde opravdu každý.

Světový den porozumění autismu

Každoročním Modrým během pro Autis Centrum se jednotlivci i firmy připojují k oslavám Světového dne porozumění autismu, který je 2. dubna. Po celém světě se konají různé iniciativy, jež spojuje modrá barva. Ta je totiž symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. „Děkujeme všem našim příznivcům a partnerům, kteří nám každoročně pomáhají. Vážíme si toho, že mají srdce na správném místě. Bez nich by se naše služby pro pečující rodiny neposunuly tam, kde jsou dnes,“ říká Laďka Votrubová a dodává, že z výtěžku letošního ročníku Modrého běhu uhradí Autis Centrum náklady na pořízení speciálních pomůcek do rehabilitačních místností v novém týdenním stacionáři.

Podrobnosti a registrace jsou k dispozici na webu nebo facebooku www.autiscentrum.cz. Pro prvních 100 online registrovaných je připraven malý dárek.

