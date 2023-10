Výstavou na zámečku v Boršově nad Vltavou chtěli Petr Hošťálek a Miloň Dvořák oslavit 100. výročí jejich oblíbené značky motocyklů BMV. Jenže jak se při vernisáži mile překvapivě (i pro oslavence samotného) ukázalo, důvod slavit je ještě jeden, a to pro Jihočechy zvláště významný.

Z vernisáže výstavy Století motocyklů BMW v zámečku Poříčí v Boršově nad Vltavou. | Foto: Miloslava Zurbová Barde, Magdalena Barde a archiv P. Hoštálka a M. Dvořáka

Motocyklová legenda, sběratel, cestovatel, spisovatel, někdejší strůjce proslulého motocyklového muzea na budějovickém Piaristickém náměstí Petr Hošťálek totiž letos v srpnu dosáhl 80. narozenin. Prozradili to na výstavě první gratulanti za budějovické patrioty malíř Miroslav Konrád a Mila Zurbová Barde z výtvarnické a motorkářské rodiny. Skvěle k tomu hráli Pavel Zajíc, Ladislav Šámalík a Pavel Hoch, v jedinečné atmosféře si pak účastníci vernisáže měli co povídat, prohlížet a užívat až do 22. hodiny. Jde totiž o výstavu večerní – oba pořádající pánové tu budou střídavě návštěvníkům k dispozici denně od 18 hodin.

Petr Hošťálek si v létě sice k narozeninám „pořídil“ zlomeninu klíční kosti (ve snaze vyhnout se na ulici v Budějovicích na motorce čelnímu nárazu s autem, které mu nedalo přednost), ale už zase naplno a s velkou chutí dali s přáteli v boršovské zámecké galerii dohromady pěknou kolekci bavoráků. U ní vítá lidi, kteří podobně jako on a jeho parťák propadli vůni a kráse a originálním technickým řešením motorek, svobodě za řídítky a zážitkům z mnoha cest nejen po Evropě, ale i exotických dálavách.

Z vernisáže výstavy Století motocyklů BMW v zámečku Poříčí v Boršově nad Vltavou.Zdroj: Miloslava Zurbová Barde, Magdalena Barde a archiv P. Hoštálka a M. Dvořáka

Však o nich napsal řadu velmi úspěšných knih. Dvě i se svým mladým parťákem Miloněm Dvořákem, s nímž už také řadu expedic absolvoval. A kterého s potěšením už od jeho dětství v dědečkově garáži i coby soused sleduje: jak tento dnes už docent v oboru ochrany lesů na Mendelově univerzitě v Brně tak báječně propadl vášni pro motocykly. Tak jako už dávno před lety on sám. Do kousku jejich jedinečného světa můžete v Boršově zavítat až do 18. listopadu – po večerech.

Mirka Bezrouková

Autorce děkujeme za příspěvek.