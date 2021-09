V Týně nad Vltavou se koná pravidelně buskerská akce, která zve do ulic hudebníky a posluchače. Tento týden se konala v úterý 14. září. Miroslav Bžoch, který redakci zaslal fotografie, píše: "Tentokrát se Muzikanti v ulicích uskutečnili za účasti kapel Luňáčci, Gdo má čas, Vandrband, Klídek a kytaristy Vlasty Holého." Za zaslané fotky Miroslovovi Bžochovi děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.