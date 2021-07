Osm dětí narozených v posledních dvou letech obyvatelům Mydlovar na Českobudějovicku přivítali coby své nové občany v sobotu 17. července zástupci obce v prostorách Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín na zámečku Vysoký Hrádek. Zatímco svatby jsou u nejvýznamnějšího tuzemského energetického zdroje běžnou událostí, slavnostní vítání nových občánků se zde konalo historicky teprve podruhé. Stejně jako premiéra, v režii Mydlovar.

„V obci nemáme kulturní zařízení, nemáme kostel, máme jen malou kapli a ta má velmi omezený prostor. Chtěli jsme, aby tato událost měla skutečně slavnostní atmosféru a tak jsme požádali elektrárnu o možnost uspořádat vítání nových občánků na zámečku. Ten je nejen nádherně opravený, ale má také dostatek prostoru a krásný zámecký park, kde se mohou rodiny vyfotit, absolvovat procházku, prostě strávit zde hezké slavnostní rodinné odpoledne,“ uvedla starostka Mydlovar Hana Chalupská.

V síni, kde starostka Mydlovar Hana Chalupská spolu s místostarostou Bohuslavem Pindryčem vítala nové občánky, na děti čekala klasická dřevěná kolébka. Symbolicky, protože některé se do ní sotva vešly. Věk oslavované osmičky se totiž pohyboval od několika měsíců do téměř dvou let. „Jsme malá obec se zhruba 310 obyvateli, takže novorozenců jen u nás jako šafránu. Musíme vždy počkat, až bude dětí víc. První vítání občánků jsme zde uskutečnili v roce 2019 a druhé nyní, po dvou letech. Uvidíme, kdy bude další,“ usmívala se starostka.

Petr Pokorný, Mydlovary