V sobotu 31. 7. 2021 se stal barokní zámeček Ohrada v Hluboké nad Vltavou dějištěm Národních mysliveckých slavností 2021. Uspořádalo je Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

Program byl opravdu pestrý. Byla zde dvě podia s kulturním programem a mnoho stánků. Na nich bylo možno zakoupit předměty, které nějak souvisí s mysliveckou tematikou, ale také si vyzkoušet například střelbu z luku či kuše. U stánku podniku Lesy České republiky se mj. mohli dětští návštěvníci vyfotografovat s divočákem (tedy s jeho zdařilým preparátem). Také se zde prezentovaly nejlepší trofeje z jednotlivých okresů Jihočeského kraje. U stánků s dobrotami ze zvěřiny jste mohli ochutnat třeba výborný jelení guláš, nebo neméně výtečné zvěřinové klobásky. A zapít je speciálním Svatohubertským pivem z pivovaru Chotěboř.

Atraktivní byl doprovodný kulturní program. Vystoupili zde Jihočeští trubači, při jejichž produkci si návštěvník skutečně mohl připadat jako by se přenesl do časů barokních honů. Následovala komentovaná přehlídka plemen loveckých psů. Zde jste mohli vidět živé „exempláře“ jednotlivých plemen ohařů, teriérů, retrívrů a jezevčíků, která se používají k lovu. Některá jsou známá a oblíbená také jako společenští psi. Zajímavou informací bylo, že například i pudl je původně lovecké plemeno a že dokonce v zahraničí se k tomuto jeho původnímu využití opět vrací. Velmi atraktivní byla ukázka práce psů ve vodě, k čemuž byla využita plocha sousedního Munického rybníka. Jak dokáží psi reagovat na povely, a to poměrně daleko od břehu bylo až nepochopitelné.

Krásná byla také prezentace Národního hřebčína v Písku, která na ukázce přibližování dřeva a jízdy se sulkou ukázala dokonalou souhru koně a člověka. Vrcholem byla Národní soutěž ve vábení jelení zvěře. Asi 30 účastníků zde zkoušelo napodobit hlas říjného jelena, ti nejlepší byli skutečně od „originálu“ k nerozeznání. Úžasná byla komentovaná exkurze do Staré obory, kam se návštěvník běžně nedostane. Kromě krásy samotné obory zde bylo možno zblízka obdivovat rozsáhlá stáda dančí zvěře.

Zkrátka sobota na Ohradě byla ve znamení zajímavého setkání s příjemnými lidmi, a i ne-myslivec si mohl odnést spoustu zážitků. Program pokračoval i v neděli, tentokrát zaměřený na dětské návštěvníky.

Jan Sedláček