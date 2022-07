Část oblíbené svatojakubské cesty vedoucí do španělského poutního místa Santiago de Compostela prochází oblastí Budějovicka od Týna nad Vltavou po Boršov nad Vltavou a téměř v celé trase kopíruje tok řeky Vltavy. Jedná se o úsek Jihočeské trasy, která měří 213 kilometrů. Ta začíná ve Vlašimi a končí na Šumavě na hranicích s Rakouskem v Dolní Hraničné nedaleko od Lipna. Úsek navazuje na Východočeskou trasu vedoucí z Polska a dále z Jižních Čech pokračuje přes Rakousko, Německo a celou Evropu až do Španělska. Poutní cesty jsou v terénu dobře značeny symbolem takzvané svatojakubské mušle a v České republice často spojují již existující turistické cesty.

Poutníci sbírají razítka

“V posledních několika letech zaznamenáváme zvýšený zájem o pěší turistiku a právě dobře značené dálkové trasy, jako je svatojakubská cesta, nám pomáhají směřovat turisty. Na Budějovicku vede trasa malebnou přírodou i historickými městy, což je pro chodce příjemné zpestření,” uvádí ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko Tomáš Polanský.

V oblasti Budějovicka zavede cesta poutníky hned do několika větších měst. Kromě Českých Budějovic, kde prochází přímo přes náměstí Přemysla Otakara II. v historickém centru, zavítají pěší turisté třeba do Týna nad Vltavou. Zpestřením cesty tady mohou být například dva kostely - kostel sv. Jakuba a barokní kostel sv. Víta. V centru Týna je pak možné navštívit historické podzemní chodby nebo muzeum se sbírkou unikátních Vltavínů.

U Hluboké nad Vltavou vede cesta kolem jediné dochované jihočeské památky na vládu Karla IV., zříceninu Karlova hrádku. Dále ve městě pak protíná zámecký park Zámku Hluboká. U Boršova nad Vltavou prochází svatojakubská cesta malebným kaňonem Vltavy po takzvané Fritschově stezce až ke zřícenině Dívčí kámen a dále pak směrem na Český Krumlov. Odměnou za zdolání trasy jsou také poutní razítka, která účastníci s oblibou otiskují do turistických deníků. Na budějovickém úseku je to hned na pěti místech a to v Týně nad Vltavou, na Karlově hrádku, v infocentrech v Hluboké nad Vltavou a v Budějovicích a v Boršově nad Vltavou.

Svatojakubská cesta je název historické sítě dvanácti poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. V roce 1993 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. V České republice má cesta celkem 6 úseků měřících dohromady 1378 km. Informačně, organizačně i materiálně je podporuje a spravuje spolek Ultreia. Webové stránky www.ultreia.cz jsou zároveň hlavním informačním portálem o svatojakubské cestě a dalších poutích.

Za příspěvek děkujeme Vojenu Smíškovi