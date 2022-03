„Náš masopust je typickým příkladem jedné z úspěšně obnovených obecních tradic. Loni jsme museli jeho oslavy zrušit kvůli covidu, o to více jsme věřili, že letošní ročník se povede. Covidu navzdory. A proto jsme tu a to i přesto, že všude kolem je cítit pachuť z toho, co se děje na Ukrajině,“ uvedl starosta Nákří Miloslav Jodl v originálním kostýmu „nové nákeřské mutace koronaviru“.