Na náměstí přijeli Italové. Nabízejí sýry všeho druhu i speciální salámy

Čtenář reportér





Italské speciality jako ovčí, kozí i kravské sýry či italské salámy, klobásy nebo olivy a pečivo atd. si můžete pořídit až do soboty na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Dobroty přivezli praví Italové. Kromě jídla můžete vybírat také z italské módy. "Na náměstí si procvičíte angličtinu a před nákupem dostanete ochutnat něco i z výrobků, abyste věděli, co kupujete," vysvětluje Ludmila Mrázková, která trhy navštívila a zaslala do redakce fotografie.