Osobnost němého filmu 20. let Jana Wenceslava Speergera uctili v sobotu 4. září v Hornickém muzeu v Rudolfově na pořadu Biograf vzpomínek aneb Václav Wasserman vypravuje o starých filmařích, který návštěvníky zavedl do doby průkopníků české kinematografie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.