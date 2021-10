V neděli 3. 10. pořádá Zoologická zahrada Dvorec akci k připomenutí světového svátku zvířat. Tématem letošního roku je enrichment (zabavování zvířat). Do této činnosti bychom rádi zapojili naše návštěvníky, kteří se mohou podílet na výrobě zabavovacích předmětů pro zvířata. Vnímavější druhy zvířat obdrží předměty k zábavě a zkoumání. Probíhat budou oblíbená komentovaná krmení. Začátek programu v 11 h. Těšíme se na vaše šikovné ručičky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.