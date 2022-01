Na 6. leden 2022 si děti z naší MŠ připravily program, se kterým se přišly právem pochlubit do knihovny a na OÚ. Jejich zpívání a recitaci obdivovaly i sněhové vločky, které začaly padat z nebe právě ve chvíli jejich vystoupení. Tak bylo krásné!! Náš dík patří všem i za to, že děti do kasičky přispívaly korunkami, které si přinesly z domova, některé je dostaly od rodičů, některé přiznaly, že jsou z jejich pokladničky.