Z reproduktoru zněly koledy, vonělo cukroví a vánočka, krájela se jablka, házelo bačkorou a pouštěly ořechové lodičky. To cizinci, studující na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické poznávali v adventním čase české vánoční tradice. Jen místo kapra se k večeři s bramborovým salátem podával řízek. A vegetariánům čočka s vejcem a kyselou okurkou.

„U nás doma Vánoce ctíme, ale je to hlavně o setkávání s příbuznými a příteli. Třeba dárky si moc nedáváme, ani nějaké tradice nedržíme. Důležité je společně posedět, povečeřet, popovídat,“ říkal Dimitri Duffaut, který má laoské kořeny a na univerzitě ve francouzském Toulous studuje třetím rokem ekonomiku a marketing. Na VŠTE je v rámci evropského programu Erasmus, podporujícího výměnu studentů. „Chtěl jsem si zlepšit angličtinu a poznat jiné prostředí. A to se povedlo. Učitelé jsou skvělí. Řešíme projekty, hodně se pracuje v týmech a dost si to užívám,“ dodává.

Také pro Zhang Yuyan z Číny to bylo setkání s jinou kulturou a tradicemi. Budoucí auditorka na univerzitě v Šanghaji už dokončuje magisterské studium a do Evropy si přijela pro další zkušenosti a znalosti. „Šanghaj je mezinárodní město a tak třeba v nákupních centrech vidíte nazdobené vánoční stromky. V rodině ale tyto svátky neslavíme. Máme jiné. Je však hezké poznat české zvyky a tradice,“ říká. Má-li srovnat výuku na obou univerzitách, rozdíl vidí hlavně v pojetí výuky. Zatímco doma na SUIBE se dbá hodně na samostudium a zadané úkoly, tady je to zase více o týmové, společné práci.

Na VŠTE v anglickém programu aktuálně studuje ekonomiku, stavebnictví a logistiku 45 cizinců z Jižní Koreje, Číny, Ruska, Turecka, Španělska, Portugalska, Itálie, Francie a Kazachstánu. V jarním semestru se jejich počet ještě zvýší.

„Pomáháme jim se na škole i ve městě zorientovat, sžít se s novým prostředím a poznat kraj a zdejší život. A Vánoce jsou další příležitostí,“ říká Klára Pitelková, prezidentka studentského spolku ESN VSTE Budweis, který je součástí evropské neziskové organizace Erasmus Student Network (ESN).Ta má ve více než 40 zemích přes 500 sekcí, poskytujících zahraničním vysokoškolákům zázemí při studijních výměnných pobytech

Autor: Zdeněk Zuntych, Č. Budějovice