V Českých Budějovicích se konala kvalifikace na finále mistrovství republiky v ultimate frisbee. Ultimate je týmový sport s létajícím talířem, který klade důraz na férové chování. I ty nejvyšší soutěže se hrají bez rozhodčích.

Další zvláštností je mixová kategorie, kde hrají kluci a holky společně. Obě pohlaví mají svá specifika, kdo je dokáže využít ve svůj prospěch, ten vyhrává. A právě mixově se hrálo i v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově a na Sádkách. Domácí tým Sokol 3SB letos postavil tři družstva, družstvo A loni získalo titul mistrů ČR, proto bylo automaticky kvalifikováno. Družstva B a C bojovala o postupová místa do první a druhé ligy.

Sobotní (19.9.) skupinové zápasy se vydařily, B skončilo druhé ve skupině a C dokonce první.

Obě družstva se probojovala až do čtvrtfinále. Tam ovšem B podlehlo vysoko 4:15 týmu že Slatiňan Chlupaté žábě. Tím definitivně ztratilo možnost bojovat o první ligu, nakonec po prohře s olomouckým týmem Frkot skončilo sedmé, zajistilo si alespoň kvalifikaci do druhé ligy.

Družstvo C naopak ve čtvrtfinále porazilo Létající kapry z Pohořelic 15:3. Tím si stále drželo naději na postup do první ligy. V semifinále narazili na zkušený pražský tým F. U. J., kterému podlehli 12:8. Druhé semifinále prohrála Chlupatá žába s Terrible monkeys. 3SB C tedy čekal souboj o třetí místo, poslední postupové do první ligy s Chlupatou žábou. Po napínavém souboji zvítězil budějovický tým v Universe pointu (poslední bod, kdo dá, ten vyhrává) 14:13.

Ve finále Terrible monkeys porazili F. U. J. Cenu Spirit of the game, což je ocenění za přátelské a férové chování, konkrétně to bylo sladké překvapení v podobě zákusků z jílovické cukrárny, si odvezl tým Chlupatá žába.

Je vidět, že ultimate frisbee má v Budějovicích budoucnost, protože družstvo C bylo složeno téměř pouze z juniorů a věkový průměr byl necelých 17 let. Přesto si dokázal poradit se zkušenými týmy. Máme se na co těšit!