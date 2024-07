Vyrobilo se jich poměrně dost, ale když třeba na trati Dresden - Zhořelec svých 160 km/h nedosáhly, byly odprodány do Chorvatska pro tratě Zagreb -Split. Když tam dosáhly rychlosti 100 km/h, Chorvaté se již byli do prsou. V samotném Německu se pak dlouho již nic takového nevyrábělo s názorem, že je třeba investovat do narovnání tratí a naklápění je zbytečné.

Není to tak dávno, co jsme se v Českých Budějovicích mohli podívat, jaké to je, když se Pendolino Českých drah řítí rychlostí 200 km/h zkušebně. Nyní jsem se dočetl, že modernizace trati České Budějovice - Plzeň bude pro klasické vlaky na 140 km/h, ale pro vlaky s naklápěcími skříněmi na 160 km/h.

AD Tranz naklápěcí vlak Ebersbach.

Na webu zdopravy.cz vyšel pěkný článek, kterým jsem se inspiroval, ZDE.

Myslím, že naklápění vlaků v Budějovicích by bylo velice prospěšné.

Marcel Štancl