Co si školáci z programu odnesli, prověřila soutěž, jíž se mohli se svými pedagogy zúčastnit. V kategorii teenagerů si nejlépe vedly děti z Českých Budějovic. Dva zdejší žáci navíc zvítězili i ve hře Tajuplná cesta – počítačové detektivce, která dospívající trénuje v nástrahách, jež je mohou ve světě peněz potkat.

Zatraktivnit výuku finanční gramotnosti pomáhá v programu Abeceda peněz každoroční soutěž pro školy. Děti motivuje k získávání dalších informací o správném hospodaření a otvírá jim nová zajímavá témata. V letošním roce si v kategorii teenagerů nejlépe vedla třída 8.B ze ZŠ Církevní z Českých Budějovic.

„Nejvíc děti asi bavilo téma platební karty. Ale i další hry a nápady jsou v Abecedě pro děti připravené velice dobře. Kolegyně, která finanční gramotnost běžně učí, je plánuje zapojit i pro další třídy,“ pochvaluje si Simona Zálešáková, třídní učitelka českobudějovických osmáků.

Z výhry měly děti ohromnou radost. „Nakonec se všichni dohodli, že vzhledem k tomu, že už jdou do deváté třídy, si chtějí co nejvíc užít společný čas. Proto hned 1. září jedeme celá třída do penzionu na Třeboňsko a plánujeme si užít přírodu a výlety,“ dodává pedagožka.

Žáci z její třídy navíc ovládli i Tajuplnou cestu. „To je napínavá počítačová hra, ve které se děti úplně nenásilně učí, jak zacházet s penězi. Hráči zkouší uspět na letní brigádě v Anglii, čeká je výměna peněz, placení dopravy a ubytování i souboj s telefonními tarify,“ popisuje David Hubáček z České spořitelny, která Abecedu peněz i Tajuplnou cestu vyvinula.

První cenu vyhrál Tobiáš Smažík, třetí příčku obsadila Anežka Marušincová. Pomyslná stříbrná medaile míří do Jablonce nad Nisou Honzovi Máslovi.

Marta Vokurková, České Budějovice