Téměř po půl roce se žáci a studenti 1. září vrací do školních lavic. Uzavření škol v polovině března letošního roku v souvislosti s onemocněním covid-19 zkomplikovalo průběh školního roku a znesnadnilo také doučování a jiné aktivity organizované pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro které je velice důležité, aby se jim někdo osobně věnoval. V jedné z českobudějovických vyloučených lokali na Novohradské se rodinám s dětmi věnují komunitní pracovníci z diecézní Charity.

Prostor pro zábavu a doučování potřeboval před začátkem školního roku uklidit. | Foto: Foto: Zuzana Řimnáčová

„Naší snahou bylo, abychom i během nouzového stavu mohli nadále pomáhat dětem se školní přípravou. Doučování a volnočasové aktivity jsme zajišťovali především on-line formou (po aplikaci Messenger nebo Skype), dětem jsme tiskli a vozili domácí úkoly ze školy, protože málokterá rodina žijící ve vyloučené lokalitě má k dispozici počítač s tiskárnou,“ upřesňuje jednu ze svých úloh v době nouzového stavu pracovnice Komunitní práce Novohradská Zuzana Řimnáčová a doplňuje: „Možná paradoxně, některým dětem distanční výuka a práce v on-line prostoru, včetně psaní testů, vyhovovaly více, oproti běžné, prezenční školní docházce. Třeba šestnáctileté Petře, navštěvující střední odborné učiliště, z některých předmětů hrozilo propadnutí, ale na celkovém vysvědčení se zlepšila. Věříme, že se nejen jí podaří dobré známky udržet.“ Nový školní rok pro spoustu rodin znamená rovněž nemalé finanční výdaje na školní pomůcky. „Děkujeme všem dárcům, kteří na diecézní Charitu nosí nové i použité školní brašny, dle potřebnosti je rozdělíme v našich službách a projektech rodinám, které si nemohou dovolit koupit nové aktovky,“ řekl ředitel diecézní Charity Jiří Kohout. Růžovou zánovní brašnou od dárců se tak bude první školní den pyšnit například prvňačka Natálka. Diecézní Charita také vypomůže nejpotřebnějším rodinám s nákupem školních pomůcek podle seznamů, které děti obdrží v prvních školních dnech. Děti z Novohradské si už mezitím pečlivě uklidily klubovnu, která je prostorem pro zábavu, ale i doučování. Pracovníci projektu Komunitní práce Novohradská při českobudějovické diecézní Charitě hlásí, že jsou připraveni dětem s nástupem do školy pomoci a opět dvakrát týdně je doučovat a kvalitně s nimi trávit volný čas. „Ze začátku to bude sice náročnější, ale určitě to zvládneme,“ uzavírá Zuzana Řimnáčová.