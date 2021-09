Petr Dolejší se vypravil 29. 8. na výlet na tvrz Žumberk. "Byl to jedinečný zážitek. Takto opravená tvrz je jediná v republice," myslí si a vypráví: "Jsou zde vystavovány lidová řemesla plus lidová tvorba z 18. až 19 století. Je tu krásná příroda a rybník, který se tu nachází, pak odtéká jako vodopád." Děkujeme Petrovi Dolejšímu za zaslané snímky. "Je tu hotel na rekreaci a výborně tu vaří," chválí ještě na závěr.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.