Svůj mezinárodní den, oficiálně připadající na úterý 1. června, oslavili v sobotu 29. května děti z Dívčic na Českobudějovicku odpolednem plným her a soutěží na návsi dívčické místní části Česká Lhota. Na první pohled běžná venkovská akce však byla svým způsobem mimořádná. Mnozí z jejích účastníků se totiž nemohli ubránit pocitu z právě prožitého dejá vu.

Dětský den na návsi dívčické místní části Česká Lhota | Foto: Petr Pokorný

A jejich dojem byl oprávněný. Loni, jen o den později, tedy 30. května, dětský den startoval koronavirovou pandemií opožděný program Oranžového roku v okolí Jaderné elektrárny Temelín. Ten obvykle zahajují už masopusty, ale tehdejší vládní protiepidemická opatření pořádání společenských akcí znemožnila. Rok s rokem se sešel a situace se v podstatě do puntíku opakovala. „Je to opravdu stejné jako loni. Začalo rozvolňování, organizaci celé akce jsme konzultovali s lékaři a hygieniky, ale do poslední chvíle nebylo jasné, zda se zde budeme moci dětmi setkat. Nakonec to možné bylo,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík.