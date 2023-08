Mrkev stokrát jinak. Mrkev jako pochoutka, mrkev jako lék, mrkev jako herní motiv, mrkev jako symbol nadhledu a sebeironie, mrkev jako pomocník. Ve všech těchto podobách se s touto zdraví prospěšnou kořenovou zeleninou setkali návštěvníci sobotního 13. ročníku Slavností mrkve ve Zlivi na Českobudějovicku.

Mrkev ve všech podobách oslavili v sobotu ve Zlivi. | Foto: Petr Pokorný

Na akci dorazilo i přes mimořádně horký den s teplotami nad třicítkou zhruba pět set návštěvníků. Slavnosti mrkve jsou inspirovány historickou legendou o zelenině omylem vypěstované u kostela místo ozdobných květin. Zlivi se proto mezi Jihočechy přezdívá Mrkvanov, jeho obyvatelům pak Mrkvani, což mnozí neradi slyší. A své nosné téma slavnosti rozhodně nezapřely. K mání byly mrkvové koláče, mrkvové šťávy, mrkvová zmrzlina a řada dalších pochutin z mrkve.

Slavnostní odpoledne ve Zlivi oficiálně zahájil starosta Radek Rothschedl. Následný doprovodný kulturní program s menším ohňostrojem, trvající až do pozdních nočních hodin, odstartovala na prostranství pod kostelem dechová hudba Jihočeská Podhoranka.

Nejmenší návštěvníci se bavili různými hrami. Mohli si nechat bez jehly vytetovat na tělo obrázky, vyřádit se ve skákacím hradu nebo zhlédnout vystoupení Divadla Studna. O zábavu se vedle Podhoranky postarali šermíři za skupiny Servus Bellum, členové a členky folklórního souboru Bystřina, taneční skupiny Move 21, kapely Správná pětka a DJ Klein. Svou práci zde předvedli také zlivští hasiči.

Proč se vlastně Zlivi kdysi začalo říkat Mrkvanov? To s jistotou nikdo neví. Dodnes je to záhada. „Existuje řada variant tohoto příběhu, nicméně základ mají všechny společný. A to, že u zlivského kostela kdysi vyrostla mrkev,“ konstatoval starosta. Jak se ale do země dostala, v tom už se legendy liší. Nejčastější teorií je, že sedláci z Hluboké nad Vltavou dodali zlivským sedlákům místo semínek květin, které měly zkrášlit okolí zdejšího kostela, semínka mrkve. Kolem kostela pak vyrostla zelenina a obyvatelé Zlivi se stali předmětem posměchu.

Ať tak, či tak, jisté je, že mrkev prospívá lidskému zdraví. V léčitelství se používá při šerosleposti, močových kamenech a revmatických zánětech kloubů. Šťáva z kořene pomáhá také při ischemické chorobě srdeční. Mrkev obsahuje důležitou vlákninu a podporuje vylučování.

Petr Pokorný