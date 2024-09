28. srpna 1895 se konala v místním kostele slavnostní mše u příležitosti císařových narozenin, při které školní dítky „zapěly procítěně hymnu Zachovej nám Hospodine“. Dva dny nato probleskla mezi občany Kamenného Újezdu zpráva, že „Jeho Výsost císař pojede 2. září naší obcí ku cvičení vojenskému mezi Kaplicí a Velešínem“.

Císař se skutečně velkých manévrů na Kaplicku zúčastnil a dojížděl na ně z Budějovic, kde byl ubytován v biskupské rezidenci. Používal k tomu vlastní vlak a pouze z kaplického nádraží do města a na vyhlídkové stanoviště u Chodče jel v kočáře za doprovodu důstojníků a čestné jednotky. Bylo víceméně neočekávané, když do Kamenného Újezdu dorazila 2. září nečekaná zvěst, že panovník přijede. V kronice bylo zapsáno, že „před sedmou ráno Jeho výsost se svým komoňstvem na svém bujném oři se objevil – projel poblíže školy pozdravován občany, provolávajícím mu slávu“. Všem císař česky poděkoval, na všechny strany pokynul rukou a vjel farskou zahradou do farní budovy.

Zdroj: Z archivu Pavla Mörtla
Fara v Kamenném Újezdu, 2020.

Kronikář dále pečlivě zaznamenal, jak na začátku a konci obce byly postaveny stožáry deset metrů vysoké, ozdobené chvojím a zeleným kapradím. Vyzdobeny byly vzorně také pošta, četnická stanice,hostinec pana Šindele, obydlí pana Dr. Kodíčka, starosty pana Josefa Šmída, továrna a pila pana Hláska a Havírna. Obzvláště zdobná byla budova školy, na níž byly zavěšeny draperie a na podstavci umístěno poprsí Jeho Výsosti, obložené čerstvými růžemi. Za toto vyzdobení byl pochválen řídící školy Karel Šafránek důstojníkem nadporučíkem hrabětem Hojovsou ze Sprinzsteinu. Ačkoliv ještě byly školní prázdniny, asi 200 školních dítek a početně obyvatelstva bylo rozradostněno panovníkovým průjezdem.

16. září téhož roku, na den svaté Ludmily, se uskutečnila u příležitosti zahájení nového školního roku slavnostní bohoslužba, při níž páter Antonín Brandeis požehnal školákům i jejich rodičům. Odpoledne pak za vedení řídícího učitele mládež pozdravila otevřený kočár, "v němž projížděla z Č. Krumlova do Č. Budějovic vdova korunní princezna Štěpánka (Stefanie) s dvanáctiletou dceruškou (Alžbětou Marií). Špalír dítek s jásotem provolával sláva, sláva, sláva“.

Pavel Mörtl