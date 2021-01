Někdo staví sněhuláka, jiný kočkoláka

Čtenář reportér





Lidé se konečně dočkali sněhové nadílky. Největší radost z ní mají děti, které se se svými rodiči pustily do stavění sněhuláků. Fantazii se meze nekladou a co kus, to originál, například Ladislava Kudláčková postavila se svým synem Františkem kočkoláka.

Ladislava Kudláčková postavila se svým synem Františkem kočkoláka. | Foto: Ladislava Kudláčková