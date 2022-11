Nemoc mě neomezuje být taková, jaká jsem, říká Zuzka, která pomáhá v Deníku

Zuzana Lavičková (22 let) z Větřní má kombinované postižení a je zapojena do Tranzitního programu budějovického Centra Arpida. To se snaží projektem Spolu do života začlenit dospělé lidi s tělesným a kombinovaným postižením do běžného prostředí. Zuzka tráví jednou týdně dvě hodiny v budějovické redakci Deníku, kde pomáhá s tříděním a zakládáním novin.

Zuzana Lavičková se svojí asistentkou Andreou Vitošovou | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Čtenářům o sobě napsala: Jmenuji se Zuzana Lavičková a bydlím s rodiči ve Větřní v rodinném domečku s dědou a 13letým bráchou Kubíkem. Můj život zrovna nebyl takový, jaký bychom očekávali. I přesto jsme nepřestali bojovat. Do života jsem si přinesla dětskou mozkovou obrnu. Nemoc mě ale neomezuje být taková, jaká jsem. Ukázala mi trochu jiný svět. Trochu jinak se na něj dívat. Moje nemoc je nevyléčitelná, dá se ale hodně limitovat cvičením. Mým cílem není chodit, ale být samostatná. Abych nebyla celý život závislá na druhé osobě. Pohybuji se na vozíku. V sedmi letech jsem byla na operaci achillovek, odmala cvičím Vojtovu metodu, ta mi hodně pomáhá. Jezdíme i na injekce do nohou. Při dětské mozkové obrně nevysílá mozek správné impulzy, protože se přerušila pohybová dráha. Mozek je jako počítač, který všechno ovládá, ale když se v počítači něco vymaže, musíme to nahradit cvičením, aby se do něj načetly nové podněty. Já mám kvadru spastickou formu, všechny čtyři končetiny jsou postižené. Je pro mě důležitá komunikace s lidmi, mám společnost moc ráda. Můj handicap mě naučil brát věci tak, jak jsou. A žít. Důležité je mít kolem sebe hodné lidi, kteří mě berou takovou, jaká jsem. Navštěvuji Centrum Arpida, kde se mi moc líbí a baví mě to tam. Dlouho jsem ale chodila s asistentkou do běžné školy. Mým přáním je žít aspoň trochu normální život a nebýt závislá na druhých.