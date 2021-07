Výstavu o Jiřím Trnkovi ml. v Želči viděl i ředitel Galerie umění v Karlových Varech, a tak výstavu uvidí také v Becehrově vile.

Velmi si považujeme skutečnosti, že prestižní Galerie umění Karlovy Vary dál a v reprezentačním stylu prezentuje výstavu díla Mistra Trnky a jeho rodiny, napsal Pavel Šmidrkal. | Foto: Pavel Šmidrkal

Martinu Novákovi a jeho ženě je o něco víc do skoku. Co přišlo na svět v jejich špejcharu a poté putuje do další galerie, je důvodem k veselí.