V pondělí 12. června se uskutečnil v ledenické pískovně projektový den, který vznikl ve spolupráci Cally a Základní školy Ledenice.

Žáci 6. tříd ledenické školy pomáhali s ochranou ohrožených druhů vytrháváním malých boroviček na místních písčinách. | Foto: Zdroj: Calla

Žáci 6. tříd pomáhali s ochranou ohrožených druhů vytrháváním malých boroviček na místních písčinách. Zarůstání by písčiny postupně zničilo a ohrožené druhy by z nich zmizely. V druhé části projektového dne si žáci vyzkoušeli různé metody biologického průzkumu, zejména různé typy sítěk pro odchyt vodních i suchozemských živočichů. Část druhů byla na místě určována, takže nálezy přispějí k lepšímu poznání lokality.

Ochranou ohrožených druhů a vzácných společenstev v ledenické pískovně se Calla zabývá dlouhodobě. Biologický průzkum pískovny odhalil v minulých letech výskyt mnoha chráněných a ohrožených druhů. Mimo jiné zde žijí i všechny tři jihočeské druhy čolků, tedy čolek velký, obecný a horský, kuňky a další obojživelníci. Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná, ještěrka živorodá, užovka obojková a zmije obecná. Z mnoha hmyzích skupin jmenujme především svižníky, majky, samotářské včely a vosy, vážky, vodní brouky a ploštice aj. I mezi nimi najdeme řadu ohrožených druhů.

OBRAZEM: V Budějovicích u Vltavy už dali písek na nový kurt pro beachvolejbal

„Mezi lety 2018 a 2021 jsme v pískovně vytvořili s pomocí těžké techniky několik nových tůní. Čas od času je třeba v pískovně také vyřezat náletové dřeviny, které by jinak zarůstaly místní písčiny a mokřady. Právě ochrana a obnova těchto stanovišť je v ledenické pískovně naším hlavním cílem. Pískovnu ale využíváme také v ekologické výchově a instalovali jsme v ní informační tabuli,“ shrnuje dosavadní aktivity Jiří Řehounek, který má v Calle na starosti projekty na ochranu pískoven.

Součástí zahájeného projektu nebude jen pokračování biologického průzkumu, ale i projektový den pro ZŠ Ledenice, při němž se žáci zapojí přímo do ochrany lokality, nebo přírodovědná exkurze pro veřejnost.

Ohana horor cirkus přiváží Špínu i kolo smrti. Budějčáci zažijí Poslední nádech

„Důležitou součástí výuky na naší škole je prožitková terénní výuka a poznávání přírody v okolí školy. Snažíme se žáky aktivně zapojit do ochrany cenných biotopů a poznávat v terénu rostliny a živočichy. V pískovně třeba lovíme a určujeme vodní bezobratlé živočichy. Nevadí, že se žáci trochu umažou od bláta a zapotí. O to víc si budou do budoucna pamatovat,“ uvádí učitelka přírodopisu na Základní škole Ledenice Helena Jaloševská.

Další informace a tipy na výlety nejen do zajímavých jihočeských pískoven najdou zájemci o turistiku, cykloturistiku, geocaching, geologii, fotografování či pozorování přírody na webu „Objevte svou pískovnu“ (http://www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu/). Mimo jiné se zde dozvědí, že Pískovna Ledenice je také zajímavou geologickou lokalitou.

Jiří Řehounek

Autorovi děkujeme za příspěvek