RETRO: Mikuláš rozdával radost celý svůj život, biskupem se stal ale jen náhodou

/HISTORICKÉ POHLEDNICE/ Blíží se svátek sv. Mikuláše a všechny děti se těší na nadílku, i když někde uvnitř v nich dřímá myšlenka na to, zda byly opravdu hodné a nemá na ně políčeno čert. Jak to nakonec s hříšníky dopadne, to se nacháme překvapit, mikulášská družina dorazí už za pár dní. Zatím si můžeme prohlédnout staré pohlednice a obrázky s čerty a Mikulášem v hlavní roli. Jsou z archivu Jana Malířského, kterému za poskytnutí historických pohlednic děkujeme.

Mikuláše doprovázejí tradičně čerti i anděl. Archiv Jana Malířského | Foto: Deník/Klára Alešová

Mikuláš s čertem a andělem obchází dům od domu v předvečer svátku sv. Mikuláše (5.prosince) a nadělují dětem drobné odměny. Čert je symbolem trestu pro zlobivé a anděl s Mikulášem zastávají dobro. Víte ale, kdo to vlastně byl ten sv. Mikuláš? Mikuláš se narodil někdy kolem roku 620 v Pataře (dnešní území Turecka) a byl milovaným a uctívaným biskupem. Po smrti svých rodičů veškerý svůj majetek rozdal chudým a potřebným a vydal se na pouť do Palestiny. Po cestě se zastavil v kostele ve městě Myra, kde hledali biskupa a usnesli se na tom, že jím bude ten, kdo první vstoupí do chrámu. Tím dotyčným byl právě Mikuláš. Podle legend se Mikuláš staral nejvíce o lidi v nouzi a zvěsti o něm se šířily do celého světa. Po jeho smrti všichni svého oblíbeného biskupa hodně oplakávali. Ale i po své smrti se Mikuláš v předvánočním čase zjevoval a kladl chudým před dveře jejich domů dary.