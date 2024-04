Na pátek 19. dubna jsme se všichni moc těšili, někteří ani nemohli dospat. Naše škola se zapojila do Projektového dne Noc s Andersenem. Asi každého napadne, že tato vzdělávací akce je zaměřena na rozvoj čtenářství.

Žimutická škola a školka zažila Noc s Andersenem. | Foto: ZŠ a MŠ

Už od samého rána jsme se setkali ve škole a ve třídě jsme se zábavnou formou seznámili s knihou Zuzany Pospíšilové – Pojďte si hrát s hádankami. Poznávali jsme pohádkové bytosti a kouzelné předměty. Zkuste si též hrát s námi.

Žije asi ponejvíce/v řece nebo na rybníce./Vždycky bývá zelený,/pentličkami zdobený. (Vodník)

V pohádkách je zařízení,/které jinde vidět není.

Nemá křídla na létání,/ve vzduchu však nemá stání.

Tenhle kousek tkané látky/létá vzduchem tam a zpátky.

Co je tato divná věc?

(létající koberec)

Poté jsme linkovým autobusem dojeli do Týna nad Vltavou. Naše kroky vedly do cukrárny, kde jsme se příjemně navnadili do městské knihovny. Zde nás již čekaly tři paní knihovnice s dílničkami. Rozdělili jsme se do třech skupin - předškoláci, žáci 1., 2. a 3. ročníku, další skupina byli žáci 4. a 5. ročníku. Postupně jsme měnili stanoviště, kde jsme se zaměřili:

a) na výrobu papírových ptáčků – ve škole jsme si je hned tavnou pistolí připevnili na vrbovou větvičku a zdobí nám šatnu,

b) vyráběli jsme papírové skákavé žabičky – v tělocvičně proběhla soutěž v jejich doskoku. Výrobky jsme si vystavili v mezipatře na chodbě,

c) seznámili jsme se s životopisem Hanse Christiana Andersena a jeho tvorbou, poté nám paní knihovnice poutavě přečetla pohádku Císařovy nové šaty.

Po návratu do školy jsme se naobědvali a přesunuli se do školky, kde nastala relaxační část. Zde nás již čekala Pohádková babička (paní školnice), která nám přečetla úvodní kapitolu z knihy Pipi dlouhá punčocha od Astrid Lindgrenové. V I. třídě jsme si na interaktivní tabuli pustili část seriálu Pipi dlouhá punčocha. To už jsme dostali chuť na malou svačinku. Paní kuchařka nám upekla sladkou dobrotu – perník ve tvaru knihy. Nezbyl ani kousíček.

Následovalo řešení kvízů, rébusů, tajenek a dalších luštěnek dle věku dětí a žáků. Ale netrvalo dlouho a vyrazili jsme ven do přírody, kde jsme hráli stopovanou. Šli jsme podle barevných fáborek a plnili zadané úkoly.

Po návratu do školy jsme měli čas i na libovolné hraní. V půl 5. nás již čekala paní knihovnice v místní obecní knihovně, kde proběhla krátká beseda. Do výuky jsme si zapůjčili CD s pohádkami, které si pustíme v hodinách Vv a Pč.

Počasí nám sice nepřálo – lehký déšť zesílil, ale ani to nám nezabránilo v opékání špekáčků na školní zahradě. Kolem 7. hodiny večer jsme si opět pustili další díl Pipi. Po skončení jsme v tělocvičně soutěžili. Abychom se zklidnili, vyrobili jsme si záložky do knížky.

Následovala večeře formou švédských stolů a pomalu jsme se v tělocvičně připravovali na spánek. Roztáhli jsme si spacáky, rozdali si knížky a četli si Děti z Bullerbynu. Po vlastní hygieně byla vyhlášena večerka. Jeden žák v úplné tmě vyprávěl pro všechny pohádku O neposlušných kůzlátkách. To již někteří již neslyšeli, neboť se ocitli v říši snů.

Ráno jsme se společně v jídelně nasnídali a postupně se rozešli do svých domovů. Den byl prostě bezvadný.

Vyučující ZŠ a MŠ Žimutice