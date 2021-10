Sdružení dobrovolných hasičů Nové Homole pořádalo v sobotu 25. září 2021 od 9 hodin podzimní obvodové kolo hry Plamen, která bude pokračovat druhou částí na jaře. Pokud se na jaře SDH Nové Homole umístí do druhého místa, postupují do okresního kola hry Plamen.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.