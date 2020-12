Ve čtvrtek 3. prosince se otevře nový dobročinný obchůdek v Českých Budějovicích.

Nový dobročinný obchůdek v Českých Budějovicích. | Foto: Foto: Hanka Vlasáková

Otevření dobročinného obchůdku, který bude umístěn na adrese Staroměstská 2608 v Českých Budějovicích, proběhne ve čtvrtek 3. prosince 2020 v 9 hodin a tímto si Vás dovoluji na toto zahájení pozvat. Dobročinný obchůdek se nachází z druhé strany prodejny firmy Ortoservis a sousedí s prostorami půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Proč jsme se rozhodli dobročinný obchůdek otevřít?

Důvodů je více. Prostor byl nedostatečně a trvale nevyužíván skoro 2 roky a hledali jsme pro něj smysluplné naplnění. Naše partnerská organizace má dobročinný obchůdek v Prachaticích, tak máme kde čerpat inspiraci a zkušenosti, protože jejich dobročinný obchůdek funguje už 7 rokem.

Obchůdek je také místem, kde najdou pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením, rodiče s malými dětmi a také dobrovolníci ze všech věkových skupin, tedy od studentů po seniory.

V neposlední řadě má myšlenka dobročinného obchůdku i ekologickou dimenzi – věci, které by jinak skončily v odpadu, v obchodě dále využijeme například igelitové tašky a sáčky a letáky a noviny na balení zboží. Věci, které již lidé doma nepotřebují, zabírají jim místo a je jim líto je vyhodit, udělají radost nebo přinesou užitek někomu jinému a Centru přinesou potřebné finance.

Jak dobročinný obchůdek funguje?

Jedni lidé nám darují věci, které již nepotřebují a nehodí se jim, druzí si u nás nakoupí, co se jim líbí a udělá jim to radost. Tato činnost pomůže financování služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory například nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny.

Zboží v dobročinném obchůdku pochází výhradně z darů individuálních dárců, tito dárci zatím tvoří 100%.

Individuální dárci jsou většinou lidé, kteří udělali sezonní úklid domácností a šatníků. Věci, které se jim doma nehodí a nepotřebují je, nám darují. Velice často nás kontaktují lidé, že jejich blízký zemřel a jestli nám mohou přivézt věci z jeho pozůstalosti (oblečení, nádobí, knihy atd.). Další skupinkou jsou dárci, které čeká stěhování většinou z většího bytu do menšího, a některé věci se jim již do bytu nevejdou. Často nám lidé nosí i nové a nepoužité věci, které dostaly jako nevhodný dárek nebo si je koupili a nevyužívají je.

Jaké dary přijímáme:

- Vyprané a nepoškozené oblečení – dámské, pánské i dětské

- Módní doplňky – kabelky, tašky, šátky, kravaty, bižuterie, pásky, pokrývky hlavy

- Lůžkoviny, ručníky, utěrky

- Dárkové předměty

- Knihy a časopisy

- Keramika, sklo, porcelán

- Sportovní potřeby

- Domácí potřeby

- Obrazy

- Hračky, hry, plyšáky

Nemůžeme přijmout: zvířata, elektrické spotřebiče, spodní prádlo, poškozené věci.

Ze zkušeností Prachatického dobročinného obchůdku vyplývá, že lide nosí i poškozené, špinavé, rozbité nebo zapáchající věci, ty rozhodně přijímat nebudeme. Také budeme přijímat věci

jen v omezeném množství, protože prostory mají svoji kapacitu a ta může být rychle naplněna. Lidé by si měli uvědomit, že mnoho věcí, i když funkčních a „ještě dobrých“ se nehodí pro další prodej.

Za pomoc při přípravě prostor obchůdku děkujeme všem dobrovolníkům i pracovníkům, bez nich by nebylo možné nový dobročinný obchůdek otevřít.

Otevírací doba obchůdku je pondělí až čtvrtek 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hodin, pátek 9.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00 hodin. V této době je možné přijímat dary i prodávat zboží. Pro dary si bohužel nemůžeme přijet.

Pro další informace lze kontaktovat ředitelku Jihočeského centra Hanku Vlasákovou, tel. 721 001 422 nebo na emailu: jcrpreditelka@seznam.cz.

Více informací najdete na https://jczps.webnode.cz/jihoceske-centrum-rovnych-prilezitosti-z-u-/dobrocinny-obchudek-v-c-budejovicich/

Na všechny dárce i zákazníky se těší tým nově vznikajícího dobročinného obchůdku.