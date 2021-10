Vážená redakce,

v Deníku 6. října představujete Hořice na Šumavě. Také v něm autor vysvětluje původ německého názvu Ho“ritz, včetně jejich součástí Sudet. Připadá mi, že v současné době se mnoho různých autorů stále více snaží o dokazování německého původu názvu jihočeských obcí. Žiji v Holašovicích, v původně ryze české oblasti Netolicka. Po moru v roce 1520, který těžce zdecimoval stávající populaci nejen naší vesnice, ale i širšího okolí, chybělo obyvatelstvo k robotě na panství vyšebrodského kláštera. Proto se rozhodl o jeho doplnění dosídlenými Rakušany. Ti si původní české názvy obcí zkomolili po svém. Tak se do map po novém katastrálním měření kolem roku 1830 dostávají Holschowitz x Holašovice, Linden x Lipanovice, Saborz x Záboří, Gros Czekau x Čakov, Czekau x Čakovec a podobně.

Soudím, že o podobný případ se jedná i v Hořicích. Krkolomný výklad názvu Ho“ritz je naopak odvozen od Hořic. Pokud by Hořice měly základ od hořeti či hoření, odpovídaly by spíše německému Brennen, pokud by šlo o základ od hořejší nebo horní, pak by se asi jednalo o Ober. K původnímu českému názvu se kloním také proto, že první zmínka je z roku 1272, tedy za vlády Přemysla Otakara II. /*1233 – 1278/. Ten zde zakládal hrady a opěrné body k ochraně cest a obchodu i menší sídla. Také ale kláštery jako Zlatá koruna a města včetně Č. Budějovic, Písku a dalších. Zřejmě více by osvětlilo zda tato první písemná zmínka je psaná česky nebo latinsky a jak je uveden název obce. Naše obec je zmíněna poprvé v česky psané listině krále Václava II. z července 1292 jako Holašovice. Němčina se v té době neužívala.

Pokud se týká Sudet, tak se politicky oficielně objevily v rakousko-uherské monarchii v roce 1866 pro odlišení Němců žijících na historicky českém území od Němců z alpských zemí. V hitlerovské a henleinovské propagandě je zneužíván ve 30. letech až k okleštění republiky Mnichovem. V květnu 1945 vyšel dosud platný výnos min. vnitra o nepřípustnosti užívání pojmu Sudety. Po odsunu Němců totiž v tomto území navíc téměř žádní nežijí. Proto důvody protiprávního užívání tohoto pojmu jsou známy snad jen autorům podobných článků a tomu, co tím sledují,případně v jakém zájmu.

Ing.Vlastimil Hošek, Holašovice