Téměř půl druhé stovky dětí se v sobotu 13. června sešlo na dětském dnu myslivosti ve Zbudově.

Dětský den myslivosti ve Zbudově. | Foto: Petr Pokorný

Dopoledne plné her, zábavy i poučení, tematicky zaměřené na přírodu, připravili pro děti z celého okolí myslivci za podpory obce a jeho tradičního partnera, Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ. A to už posedmé v řadě. „Výborná spolupráce obce s myslivci a temelínskou elektrárnou, v tomto případě v rámci programu Oranžového roku, pokračuje a nese své ovoce,“ zdůraznila Trčová.

V malém přírodním areálu s klubovnou, venkovním posezením a rybníkem na okraji Zbudova děti střílely ze vzduchovek, poznávaly stromy, zvěř a ryby. Kdo chtěl, rybařil. Do celé řady aktivit se spolu s dětmi zapojovali i rodiče. Nechybělo opékání buřtů na bezpečném zděném ohništi. „Myslivci jsou často chápáni chybně jen jako lovci se zbraní v ruce, kteří střílejí po všem, co se pohne. My se proto snažíme znovu a znovu ukazovat, že hlavním obsahem naší činnosti je především péče o přírodu a v ní žijící zvěř,“ připomněl předseda Mysliveckého spolku Blata Dívčice Pavel Ježek

Vrcholem programu v myslivecké režii byly ukázky práce s dravými ptáky a jejich technikou lovu, doplněné odborným výkladem známého sokolníka Miloslava Vondrušky ze Zborova u Ledenic. Přestože Vondruška je se svými dravci ve Zbudově pravidelným hostem, vždy něčím novým překvapí. V sobotu to bylo mimo jiné šestitýdenní mládě sovy pálené.