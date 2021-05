Ve čtvrtek 6. května památník umístí u zastávky Vysokoškolské koleje v Branišovské ulici ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích. Po dlouhých 41 letech. „Pomník byl zřízen v roce 1925 na místě bývalého letiště Čtyři Dvory, dnešní Branišovské ulici. V roce 1980 došlo ke shození pomníku a poté pomník chátral, okolí zarostlo trávou a plevelem. Následně byl odvezen na letiště Hosín, kde byl ponechaný svému osudu,“ uvedl Jiří Šilha z Vojensko–letecké historické společnosti.

Dobový tisk uvádí, že ke smrti letce Antonína Ježka došlo při leteckém dnu 18. listopadu 1923 při ukázce seskoku padákem z výšky 600 metrů. „Když akrobat seskočil s letadla, učinil ve vzduchu několik přemetů, ale padák se neotevřel. Akrobat řítil se dolů, ještě několikráte se ve vzduchu převrátil a dopadl u silnice vedoucí k Branišovu, hlavou do pole, osetého žitem, a tisíce lidí se všech stran letiště spěchalo na místo neštěstí,“ popisují barvitě neštěstí noviny Venkov ze dne 22. 11. 1923. Letec Ježek pocházel z Humpolce, bylo mu 27 let a byl svobodný.

Památník chátral v trávě vedle hangáru na hosínském letišti. Kolem roku 2006 jej objevili nadšenci z historické společnosti. „Od té doby jsme se pokoušeli pomník vrátit na svoje místo. Tato snaha se neúspěšně vlekla mnoho let, až do roku 2014, kdy se stal památník majetkem naší společnosti. Následně proběhlo množství jednání, mezi městem, případně krajem, ale stále bez úspěchu. To se podařilo po roce 2018 za přispění města,“ vysvětlil Jiří Šilha.

Pomník, který je nyní opět majetkem města, se podařilo zrekonstruovat i díky náměstkům Viktoru Vojtkovi a Tomáši Bouzkovi. „Ve hře bylo více variant umístění, původní místo bohužel už nebylo možné, první náhradní místo u křižovatek ulic Branišovská a Milady Horákové bylo také nevyhovující, až bylo vybráno místo u zastávky MHD Vysokoškolské koleje na Branišovské ulici,“ podotkl náměstek Viktor Vojtko (STAN).

Pomník zrestauroval Lukáš Hosnedl. Památník má podstavu cca 1m x 1m, celková velikost pak je 3,2 metru. Samotný pomník je složen ze tří částí, z nichž hlavní měří 1,7 metru, pod ním jsou pak dva kvádry. Hmotnost pak je kolem 700 kg.

Jiří Šilha

Vojensko – letecká historická společnost