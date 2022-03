Kytky k jídlu … to je název dalšího diskusně vzdělávacího večera, který jsme pro vás připravili v domě kultury V Milevsku. Po jeho návštěvě už budete vidět meze a louky za svým domem jako prostřený stůl!

Kytky k jídlu mohou být plevele, plané rostliny z mezí i luk, jejich květy nebo nezralé plody, ale dokonce i mladé výhonky některých stromů. Zejména zjara dokáží tyto přísady obohatit jednoduché recepty a posílit přirozenou imunitu o vitamíny, minerály a další tělu prospěšné látky. Jejich chutě se rychle mění v rytmu sezony, a tak je jejich sběr a využívání nádherné kulinární dobrodružství. Kdy, kde, co a jak sbírat, to jsou dnes zapomenuté vědomosti, které stojí za to oprášit a využívat. Přijďte se seznámit s méně známými laskominami. Můžete poslouchat, dívat se na snímky i přivonět k sušeným bylinkám.

Zajímavým setkáním nás ve středu 3. března od 17:45 hodin provede Jana Vlková, kterou můžete vídat v pořadu Sama doma. Povídání se uskuteční ve výukové učebně v 1. patře DK, vstupné je 50 Kč.

Martina Kortanová