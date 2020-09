Děkujeme zdravotníkům. Těm hotovým i těm studujícím za to, že v době koronavirové pandemie stáli v první linii. A jsou v ní připraveni stát i nadále. Hejtmanka Ivana Stráská to řekla během zahájení školního roku 2020 až 2021 na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích v úterý 1. září.

Uvedené poděkování bylo důvodem, proč hejtmanka zavítala právě sem. Spolu s ředitelem školy Karlem Štixem ji doprovázel například předseda představenstva českobudějovické nemocnice Michal Šnorek či náměstkyně pro ošetřovatelskou péči z českobudějovické nemocnice Monika Kyselová.

„Musíme poděkovat zdravotníkům, těm hotovým i těm studujícím za to, že v době koronavirové pandemie stáli v první linii. A jsou v ní připraveni stát i nadále. Zároveň bych ráda vyzdvihla, jak se tato škola zachovala ve chvíli, kdy jsme potřebovali týmy do našich domovů pro seniory pro případ, kdyby musel personál do karantény, nebo nastaly jiné problémy. A byli to oni, kteří nám nabídli pomoc. To se často nevidí. Proto jsem se rozhodla, že tentokrát nepůjdu, jako tradičně, navštívit prvňáky na některou ze základních škol, ale právě sem,“ vysvětlila Stráská a popřála všem studentům, aby ve svém budoucím povolání našli smysl i cíl svého života a byli v něm spokojení. „Myslím, že všichni, kdo se pro toto povolání rozhodli a chtějí se mu věnovat, dobře vědí, že je náročné psychicky, fyzicky i morálně,“ dodala hejtmanka.

Na jihu Čech má nastoupit do základních a středních škol 83 910 žáků a středoškoláků

Šnorek pak připomněl, že českobudějovická nemocnice se střední zdravotnickou školou spolupracuje dlouhodobě a že to není jeho první návštěva. „Proto jsem toto pozvání přivítal, abych mohl studenty pozdravit, popřát jim vše nejlepší do nového školního roku a informovat je o novinkách a možnostech zaměstnávání v našich nemocnicích,“ dodal Šnorek. Zároveň řekl, že absolventi zdravotnických škol se většinou, na rozdíl od některých jiných, nemusejí bát, že budou obtížně shánět práci.

Podle Štixe usedlo do lavic střední zdravotnické školy v 32 třídách 770 studentů, což u něj vzbuzuje určité obavy. „Ano, ta obava, že s příchodem studentů ze všech okresů, se sem zavleče koronavirová nákaza, tu samozřejmě je. My si to samozřejmě nepřejeme, ale uvidíme, jak se situace bude vyvíjet,“ konstatoval Štix s tím, že studentům samozřejmě přeje mnoho úspěchů.

Celkem má na začátku školního roku 2020 až 2021 na jihu Čech nastoupit do základních a středních škol 83 910 žáků a středoškoláků. Z toho je zhruba šest tisíc žáků, kteří usednou do lavic na základních školách poprvé. „Zatím je to předběžný odhad. Přesnou statistiku, kolik žáků a středoškoláků na jednotlivé školy nastoupilo, bychom měli mít k dispozici v polovině října,“ uzavřela Stráská.

Radek Šíma