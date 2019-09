Posílám vám do redakce fotky naší jezevčí dámy Dorinky.

Život je pro mě hrou, už 14 let. | Foto: Kateřina Skálová

Za těch 14 let, co ji máme, si stihla omotat kolem ocasu nejen mě, sestru a mamku, ale také našeho přísného taťku. Svou tvrdohlavou povahu Doris skutečně nezapře, občas víc než já ji venčí ona mne, je to ale pes do nepohody. Miluje cestování autem, míčing a samozřejmě jídlo - za to státní občanství.