V knihovně v Chrášťanech na Českobudějovicku můžete do konce srpna navštívit prodejní autorskou výstavu obrazů Petry Rezkové.

Obrazy Petry Rezkové. | Foto: Archiv knihovny Chrášťany

Umění, je od jak živa kouzlem a způsobem jakým umělec může vyjádřit své pocity a zároveň otevřít okno do jehož duše. „I pro mne je to nezapomenutelný okamžik jak vyjádřit své pocity a zároveň přinést celému světu radost a blažený pocit . Mým záměrem je malovat obrazy, které otevírají srdce božskému nitru, pouze malým množstvím detailů, které zaujmou diváka k hlubšímu prozření toho co se za celkem skrývá. Chci aby mé umění chytilo lidi za srdce, aby jim sdělilo, jak hluboké a něžné jsou, mé pocity. Právě proto maluji nejčastěji přírodní krajinomalby a především oblohu a její neopakovatelné zbarvení,“ říká autorka Petra Rezková, která stejně tak miluje, když při slunečním západu slunce odráží své paprsky na okolní přírodu.