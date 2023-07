Lukostřelba, žonglérské vystoupení nebo pirátská show. To a mnohem víc si mohli užít ti, kteří o víkendu zavítali do Dřítně. Konal se zde totiž již 10. ročník Dříteňských pouťových slavností.

Ve Dřítni se 15. a 16. července uskutečnily Dříteňské pouťové slavnosti. V průběhu dvou dnů si děti užily pirátskou show, zdolávaly sportovní rekordy, nechyběla ani módní přehlídka nebo vystoupení Heidi Janků. | Foto: Deník/Klára Skálová

„V sobotu to bylo sportovní odpoledne, kdy děti musely absolvovat běh nebo skok do písku. Na zámečku se pak konala prodejní výstava tří výtvarnic a prodejní výstava kaktusů,“ přiblížil program starosta Dřítně Josef Kudrle s tím, že neděle se nesla v kulturním duchu. „Lidé mohli zhlédnout módní přehlídku, vystoupení orientální taneční skupiny i pohádku O vlkovi a kůzlátkách. Takovou třešničkou na dortu bylo vystoupení Heidi Janků,“ dodal.

Odměnou pořadatelů byly úsměvy na tvářích dětí při úspěšném zdolání některého z úkolů, nadšení v očích, když viděly, co všechno za své snažení dostaly, a prostá dětská radost, když se v tom úmorném počasí mohly zchladit vodou z postřikovačů.

„Na této akci mám rád, že se tu lidé sejdou, zavítají sem i rodáci, je to takové společenské odpoledne násobené setkáním lidí. To potkávání má velký význam,“ řekl dříteňský starosta k akci, jež se koná v rámci projektu Oranžový rok ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ. „Bez toho by to jen těžko šlo,“ podotkl dříteňský starosta.

Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ se na dění v jejich obci podílí několik posledních let. „Už když jsem sem před třinácti lety nastoupil do funkce, tak jsme s ČEZem spolupracovali, a ve všech oblastech to bylo vždycky skvělé. Doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále,“ uzavřel povídání.

