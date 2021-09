Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže bude oslavovat už 30 let působení v Českých Budějovicích a přichystalo pro veřejnost program. "Toto výročí proběhlo již minulý rok, oslavy nám ale překazila pandemie COVID-19. Díky tomu jsme byli nuceni přesunout oslavy na 3. až 5. září 2021," sdělil za salesiány Petr Kuba.

Kostel sv. Vojtěcha v českobudějovické čtvrti Čtyři Dvory, který spravují salesiáni. | Foto: Deník/Edwin Otta

Už 1. 9. 2020 uplynulo 30 let od oficiálního zahájení působení Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích. Za těchto třicet let stáli salesiáni a jejich spolupracovníci u vzniku Teologické fakulty JU, farnosti sv. Vojtěcha jakožto největší farnosti ve městě spojené mimo jiné s pastorací studentů JU či založení Salesiánského střediska mládeže, které se stalo hrdým partnerem města České Budějovice jak ve vzdělávání a výchově, tak i v sociálním a duchovním rozvoji. V posledních letech se salesiánské dílo začalo profilovat i v oblasti kulturní založením ZUŠ Vojtěch, která mimo jiné i v této době připravuje oblíbené dětské muzikály. Po celou dobu zůstáváme městu a jejich občanům nablízku, ať v podobě aktivního zapojení do veřejného života, nebo v době pandemie, kdy jsme se zapojili do pomoci v nemocnici, při distribuci roušek či potravinové pomoci.