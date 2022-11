Roska České Budějovice se svým počinem chce dokázat všem, že ač je roztroušená skleróza (RS)závažné, nevyléčitelné, neurodegenerativní onemocnění, stojí za to s nemocí bojovat a nevzdávatse.“ I zdánlivě nepřekonatelnou překážku lze zdolat, nejtěžší je udělat ten první krok, věřit si, že todokážu a překonat se. A pak to stojí za to!” dodává Pavla Češková, aktivní členka organizace aúčastnice ponoru. Otužilecký ponor si Roska ČB nevybrala náhodou. Že chladná voda pozitivněpůsobí na kvalitu nervových synapsí, vědí lidé s RS z vlastní zkušenosti. A další přínosy? Mimo jiné iposílení imunitního systému a zlepšení jeho obranyschopnosti jsou v dnešní době víc než aktuální.“Navíc neskutečně prospívá lidské psychice, vyplavuje hormony štěstí, stává se drogou… A pokudje tato blahodárná činnost sdílena s ostatními lidmi, získává úplně jiný rozměr,” nadšeně vyprávíiniciátorka akce Věra Švábová.

První odvážlivci se do chladných vod Malše ponoří v 11 hodin dopoledne a poslední účastníciakce ve 12 hod, ale ponořit se může kdokoli, kdykoli a kdekoli, do řeky, rybníka, do bazénu, ale ido sudu na zahradě a svou fotku ze svého počinu přidat na FB a sdílet s Roskou České Budějovicenebo poslat na mail roska@roska-cb.cz. Ti, co nenajdou odvahu k ponoru (nebo se ponořitnemohou), ale podpora lidí s roztroušenou sklerózou jim dává smysl, mohou přispět na účetveřejné sbírky : 242164841/0300.

Výtěžek z celé akce poputuje právě na rehabilitaci lidí snejtěžší formou roztroušené sklerózy, kteří nejsou schopni navštěvovat naše rehabilitačnícentrum, a za kterými dochází fyzioterapeutka domů. Hodina této pomoci stojí 700,- Kč. Přispětlze také přes portál Darujspravne.cz. Zapojit se lze všemi způsoby, jeden druhý nevylučuje.“Každá podpora se počítá, děkujeme a těšíme se na Vás!” loučí se Věra Švábová.