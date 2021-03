Výzva „PonoRoska aneb Pro naše klienty noříme se do Malše“, která má za cíl podpořit lidi s roztroušenou sklerózou, začne v 11 hodin. Přidat se k výzvě může každý, komu není lhostejný osud potřebných, a kdo má kuráž překonat sám sebe.

Současná epidemiologická situace v zemi, bohužel, nedovoluje uskutečnit akci tak, jak ji měli v Rosce původně v plánu, ale oni to přesto nevzdávají a svou výzvu adresují také všem, kteří mají dostatek odvahy ji splnit a chtějí vyjádřit svou podporu lidem s roztroušenou sklerózou.

„Do ledové vody vstoupíme z pravého břehu řeky Malše u Malého jezu v Českých Budějovicích a všechna pozitiva otužování otestujeme na vlastní kůži,“ říká Věra Švábová, předsedkyně organizace Roska České Budějovice a ředitelka Rehabilitačního centra a dodává: “My v Rosce jsme se rozhodli ukázat všem, lidem s roztroušenou sklerózou i bez, že v každé sebesložitější situaci je nejtěžší udělat ten první krok. Jde o to, nastavit si to v hlavě a věřit si, že to dokážu. A když ten první krok uděláme, zjistíme, že to třeba není vůbec tak strašné jak to vypadá, dokonce můžeme zjistit, že nám to přináší libé pocity, ať už je jedná o noření do ledové vody, pravidelné cvičení nebo pomoc druhým, ale třeba i dárcovství.“

První odvážlivci se do chladných vod Malše ponoří v 11 hodin dopoledne a poslední účastníci akce ve 12 hodin, ale ponořit se může kdokoli, kdykoli a kdekoli, do řeky, rybníka, do bazénu, ale i do sudu na zahradě a svou fotku ze svého počinu přidat na facebooku a sdílet s Roskou České Budějovice nebo poslat na mail roska@roska-cb.cz. “I to se počítá,” usmívá se paní Pavla, která se členkou Rosky České Budějovice stala teprve nedávno, ale akce Rosky si nemůže vynachválit: “Jedna akce je zajímavější než druhá a je tu vždy skvělá nálada a spousta nových zážitků. PonoRosku si nenechám určitě ujít a také se ponořím. Společně to dokážeme.”

Ti, co nenajdou odvahu k ponoru, ale podpora lidí s roztroušenou sklerózou jim dává smysl, mohou přispět na účet veřejné sbírky : 242164841/0300. Výtěžek z celé akce poputuje právě na rehabilitaci lidí s roztroušenou sklerózou. Přispět lze také na Darujspravne.cz

O roztroušenéskleróze

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 20 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Epstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. RS je bohužel nevyléčitelná, lze ji jen léky zpomalit a zmírnit její projevy.

O Rosce České Budějovice



Unie Roska – reg.org. Roska České Budějovicejiž od r. 1993 pomáháme pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým aktivně bojovat s nemocí a motivujeme je, aby svůj životní boj nevzdávali, už jen proto, aby si sami mohli uvařit kávu, dojít nakoupit či vzít dítě do náruče…. Vedle medikace hraje v léčbě obrovskou roli rehabilitace a cvičení, a protože v Jihočeském kraji nebylo žádné zařízení, které by plně respektovalo potřeby těchto pacientů, v září 2019 pro ně otevřeli rehabilitační a poradenské centrum Rosky České Budějovice. Mimo dosud vykonávané poradenské a informační služby nyní pacientům nabízí i různé typy cvičení uzpůsobené na míru jejich handicapu (rehabilitační cvičení, jóga, cvičení dle Feldenkraisovy metody, posilovací cvičení, kondiční tréninky apod.), nebo si mohou přijít zacvičit individuálně.

Věra Švábová, ředitelka rehabilitačního centra