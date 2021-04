Otužilci podpořili lidi s roztroušenou sklerózou. Účast byla velká

Z otužilecké akce pro Rosku, která pomáhá osobám s roztroušenou sklerózou a jejím blízkým, zaslala fotky Věra Švábová. Událost PonoRoska se konala v neděli 28. března u řeky Malše ale i u těch, kdo se chtěli také zúčastnit, doma v řece, sudu, nádrži, potoce, bazénu atd. Ze svého ponoru mohli poslat fotografie, které si prohlédnete v galerii. "My v Rosce jsme se rozhodli ukázat všem, lidem s roztroušenou sklerózou i bez, že v každé sebesložitější situaci je nejtěžší udělat ten první krok. Jde o to, nastavit si to v hlavě a věřit si, že to dokážu. A když ten první krok uděláme, zjistíme, že to třeba není vůbec tak strašné jak to vypadá, dokonce můžeme zjistit, že nám to přináší libé pocity, ať už je jedná o noření do ledové vody, pravidelné cvičení nebo pomoc druhým, ale třeba i dárcovství,“ říká Věra Švábová.

PonoRoska, ponor na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou. | Foto: Archiv Rosky