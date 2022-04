„Naše parta má zhruba 40 lidí, scházíme se pravidelně třikrát týdně od října do dubna. Máme mezi sebou otužilce všech věkových kategorií od devatenáctiletého benjamínka po téměř osmdesátileté veterány. A máme mezi sebou i plavce, kteří se účastní závodů v zimním a dálkovém plavání“, říká Petra Mahrová, předsedkyně spolku.

A právě aktivní plavci z Českých Budějovic se v zimní sezóně 2021/2022 poprvé účastnili Českého poháru v zimním plavání v barvách Promrzlých pyjavic. Letošní seriál se skládal z celkem 22 závodů, plavalo se v řekách, lomech, rybnících i venkovních bazénech na celém území České republiky. Trasy závodů v zimním plavání mají několik vzdáleností: od nebodovaných 100 m po „královský“ 1 km, který vzhledem k limitu 22 minut nezvládne každý. Pyjavice se 13ti aktivními plavci zaznamenaly celkem 87 startů.

„Máme obrovskou radost, protože při své premiéře Promrzlé pyjavice opravdu zazářily – jako oddíl jsme vybojovali v obrovské konkurenci krásné 7. místo. Velice nás potěšily i individuální výkony našich borců: v kategorii žen 60–69 let se na celkovém 3. místě umístila Libuše Švrčková a opravdovou třešničkou na dortu je celkové 1. místo Markéty Čápové ve výborně obsazené kategorii žen 40-49 let. Nechala za sebou i přemožitelku kanálu La Manche, “ raduje se Mahrová a dodává: „Závodníci si všechny náklady spojené se soutěžením zatím hradí sami, vzhledem k dosaženým výsledkům se teď rozhlížíme po sponzorech, kteří by naše plavce finančně podpořili.“

„Určitě chceme nadále sdružovat a podporovat v otužování hobby plavce, ale zároveň bychom právě zimní plavání chtěli posunout v Budějovicích na vyšší úroveň, vybudovat o něm povědomí. Naším dalším cílem je samozřejmě i pořádání závodů, vždyť máme dvě řeky, tudíž ideální podmínky,“ doplňuje Markéta Čápová, jedna ze zakladatelek spolku a úřadující mistryně.

Petra Mahrová, předseda spolku