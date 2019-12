Slavnostním koncertem ve vyprodaném divadelním sále českobudějovického Metropolu oslavil své letošní 30. výročí založení smíšený pěvecký sbor Mendík, který působí při Gymnáziu J. V. Jirsíka. Koncert nabídl přítomným krásnou atmosféru, umocněnou tím, že se na jevišti v poslední listopadový den potkalo několik generací zpěváků, kteří sborem prošli.

Vystoupila celkem tři tělesa: Komorní pěvecké sdružení Abwun absolventů GJVJ (sbormistryně Ludmila Dvořáková), Příležitostný sbor absolventů GJVJ (sbormistři Ludmila Dvořáková a Miroslav Hrdina) a současný Smíšený pěvecký sbor Mendík s absolventy od roku 2013 (sbormistryně Olga Thámová). Zazněly nejoblíbenější písně z repertoáru všech přítomných sborů.

V současném pěveckém sboru Mendík zpívá přibližně 90 studentů a na koncertu se tento počet rozrostl ještě o 30 absolventů – takže Mendík vystupoval v počtu asi 120 studentů. K závěrečnému přídavku se připojily také dvě další výše uvedená tělesa, takže na pódiu zazpíval takřka 160hlavý pěvecký sbor lidovou píseň Pred muzikú a Vše psát od prvních řádků z muzikálu Jesus Christ Superstar. Což publikum ocenilo po zásluze dlouhým potleskem.

Studentský pěvecký sbor Mendík založila na podzim roku 1989 sbormistryně Ludmila Dvořáková. Tvoří jej studenti (dívky i chlapci) z takřka všech tříd osmiletého i čtyřletého gymnázia. Sbor pořádá každoročně dva školní koncerty – jarní, na kterém se loučí odcházející maturanti a adventní koncert před Vánoci.

Mendík se účastní různých soutěží a festivalů a cestuje také do zahraničí (Německo, Rakousko, Dánsko, Moldávie, Polsko, Srbský a Rumunský Banát, Slovinsko, Slovensko). V příštím roce by měl vyrazit zpívat do Stockholmu pro tamní české krajany a švédské diplomaty.

Od roku 2012 řídí pěvecký sbor Mendík sbormistryně Olga Thámová.

Autor: Henrietta Ottová, Č. Budějovice